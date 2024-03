Bonanni: "Tudor è un allenatore di nuova generazione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BONANNI TUDOR LAZIO - Anche Massimo Bonanni ha parlato del possibile arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio.

Le parole di Bonanni su Tudor alla Lazio

Questo il pensiero di Massimo Bonanni su x, espresso a TMW Radio: "Sulla scelta di Tudor sono contento. È uno dei pochi che conosce il nostro calcio ed era libero. È un allenatore di nuova generazione, che lavora su fisicità e intensità. Secondo me a fine anno ci saranno 7-8 partenze, perché non mi pare una squadra pronta alla battaglia come vuole lui. Quando succedono certe cose, le colpe vanno ai senatori. Lotito ha detto cose pesanti e doveva evitare di farlo, visto la figura che rappresenta. Non c'è un bel clima in questo momento".