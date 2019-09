BOOKMAKERS INTER LAZIO – È tempo di vigilia per la sfida tra Inter e Lazio, in programma domani sera, e come ogni gara che si rispetti non potevano mancare quote e pronostici. Stando alle ultime partite disputate, tra campionato e coppa, nella scala del calcio, emerge un quadro ben preciso. L’ultima vittoria nerazzurra contro i biancocelesti, tra le mura amiche, risale al dicembre 2016, con un netto 3 a 0. Poi tanta Lazio. Sono recenti i calci di rigore di coppa con un super Strakosha e lo 0-1 di marzo in Serie A. Prima ancora un’altra vittoria in Coppa Italia per la squadra di Inzaghi e un pareggio in campionato.

Le quote

Secondo le quote riportate da Agipronews, l’Inter leggermente favorita è data a 2,05. Il pareggio a 3,40 e un’altra stoccata della Lazio a quota 3,60. Occhi puntati sui due bomber Immobile e Lukaku: il primo, con 4 reti all’attivo, viaggia a 2,75, ma l’attaccante nerazzurro è il più atteso e la quota scende a 2,40. Tra gli altri papabili goleador spuntano: Politano (3,75), Sanchez (3,25) e Lautaro (3,00) per gli uomini di Conte; Correa (4,00), Luis Alberto (4,25) e Milinkovic-Savic (4,75) per la Lazio.