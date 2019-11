BOOKMAKERS LAZIO LECCE – Archiviata la sconfitta con il Celtic per 2-1, la Lazio tornerà in campo domani alle 15 nel match contro il Lecce. Secondo i bookmakers i biancocelesti sono nettamente favoriti sui salentini. Una vittoria degli uomini di Inzaghi infatti è data a 1,25 volte la posta. Molto più distanti le quote per il pareggio o per un successo dei giallorossi, pagate rispettivamente 6,00 e 11,00. Fiducia ad Immobile, una sua rete infatti viene pronosticata a 1,44.