BOOKMAKERS LAZIO RENNES – Questa sera, la Lazio affronterà il Rennes nella gara valida per la seconda giornata di Europa League. Secondo i bookmakers, nonostante la sconfitta all’esordio, i biancocelesti sono i favoriti Del match. Una vittoria degli uomini di Inzaghi è infatti data a 1,55. Più distanti le quote per il pareggio e per una vittoria dei francesi, che pagano rispettivamente 4,20 e 6,30.