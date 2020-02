Tempo di lettura: < 1 minuto

BOOKMAKERS QUOTE LAZIO SPAL – Dopo il pareggio conquistato nel derby contro la Roma, il cammino della Lazio in campionato riparte dalla sfida casalinga contro la Spal. I ferraresi, unica squadra a battere i biancocelesti nel girone di andata insieme all’Inter, arrivano nella capitale con un bottino di due trasferte vinte nelle ultime tre giocate.

Lazio Spal, le quote

L’esito della partita di andata, però, non è sufficiente ad ammorbidire le quote che appaiono molto disequilibrate. Per i bookmakers la bilancia pende tutta dalla parte della Lazio. Il pronostico Stanleybet.it dà il segno «1», a 1,22, il pari viaggia a 6,25, la vittoria della Spal pagherebbe 12 volte la scommessa. Gli ospiti hanno un grave deficit per quanto riguarda l’attacco: soltanto 15 le reti segnate nelle 21 partite di campionato giocate finora. La bassa quota dell’Over (1,50) è dovuta quindi per lo più alla capacità realizzativa della Lazio. A proposito di gol, il capocannoniere, Ciro Immobile, fermato nel derby, ha la possibilità di riprendere la corsa: la sua quota-gol, in effetti, è ai minimi, 1,40.

