BOOKMAKERS LAZIO TORINO – Domenica sera, la Lazio ha sconfitto per 2-1 la Fiorentina. Archiviata la vittoria del Franchi, i biancocelesti sono pronti a scendere in campo domani sera contro il Torino. Di seguito le quote dei bookmakers per il match dell’Olimpico.

Le quote di Lazio-Torino

Secondo i bookmakers, la Lazio è nettamente favorita contro il Torino. Una vittoria dei biancocelesti è quotata 1,60. Al contrario, un possibile successo degli uomini di Mazzari è pagato 5,35 volte la posta.