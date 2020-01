Tempo di lettura: < 1 minuto

BOOKMAKERS QUOTE NAPOLI LAZIO – Piccola pausa dal campionato per la Lazio di Simone Inzaghi. Tra la magnifica vittoria contro la Sampdoria ed il derby di domenica prossima, i capitolini sono impegnati martedì 21 gennaio, al San Paolo, contro il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. I capitolini si troveranno di fronte una formazione ferita nell’orgoglio da un campionato avaro di soddisfazioni. Napoli-Lazio, due facce opposte della stessa medaglia, sintesi di come lo stato mentale influisca, nel bene e nel male, sui risultati.

Napoli Lazio le quote

Il campionato dice che al San Paolo non dovrebbe esserci storia, ma il valore della rosa e la voglia di rivalsa del Napoli pareggiano i pronostici. Almeno secondo i bookmakers. I betting analyst di Stanleybet vedono Lulic e compagni leggermente in vantaggio con una quota di 2,55 per la vittoria rispetto ai 2,65 dei padroni di casa mentre il pareggio al novantesimo è dato a 3,30. Valori simili anche per quanto concerne i marcatori. Un gol di Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A è dato a 1,75 seguito dal compagno di reparto Caceido a 2,20. In casa Napoli sono invece Milik e Insigne a essere i favoriti per provare a spingere gli azzurri in semifinale entrambi quotati a 2,20.