Tempo di lettura: < 1 minuto

BORDON INTERVISTA – L’ex porteire Ivano Bordon, campione del mondo nell’82 con la nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare di portieri italiani. La pagina facebook “Operazione Nostalgia” ha infatti stilato una lista dei migliori estremi difensori dal 1990 al 2006 e l’ex numero uno di Inter e Sampdoria l’ha così commentata.

Le parole di Bordon

“Io ai primi tre posti avrei messo Zenga, Peruzzi e Pagliuca in quest’ordine. E non Pagliuca in prima posizione. Altrimenti Marchegiani potrebbe stare vicino al podio”.

Su Marchegiani

“Forse Zenga ma anche Marchegiani, quanto stava in mezzo ai pali aveva qualche cosa di me.”

Su Peruzzi

“Ho avuto la fortuna di allenare sia Buffon che Peruzzi. In tanti mi hanno chiesto chi era più forte, ma lo sono entrambi. Hanno caratteristiche diverse, ma come portieri e ragazzi sono sullo stesso livello”.

