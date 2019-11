Tempo di lettura: 2 minuti

BORGHI LAZIO – Nel pomeriggio di ieri, la Lazio ha sconfitto il Sassuolo per 2-1 portandosi al terzo posto solitario in classifica. Il giornalista e telecronista di Dazn, Stefano Borghi ha parlato così dei biancocelesti attraverso il proprio canale YouTube. Queste le sue dichiarazioni.

Lazio-Sassuolo

“La Lazio ha vinto in casa del Sassuolo una partita che ha sprizzato qualità da tutti i pori. È stata una vittoria voluta, è stata una vittoria lavorata… Il quinto successo di fila per i biancocelesti, che logicamente si godono il momento, si godono il secondo miglior attacco del campionato, si godono il cannoniere: Ciro Immobile, già a quota 20 reti fra club e Nazionale in questa stagione e già superato il bottino intero della stagione passata. Si godono il miglior assist man, Luis Alberto, che forse è il giocatore più bello in questo momento del campionato. Entra in tutte le azioni della Lazio, le modella con la sua abilità di artigiano sopraffino, dà l’assist a Caicedo per il gol del 2-1 a tempo scaduto. E anche lì, il carattere della Lazio: quanti punti fatti nei secondi tempi, quante vittorie, quanti risultati positivi conquistati nella seconda parte di partita”.

Luis Alberto

“Parlando ancora di Luis Alberto: l’assist a Caicedo è il nono del suo campionato, ma andate a guardare anche il tocco di esterno con cui inizia l’azione del primo gol, uno schiaffo di esterno. Anzi, più che uno schiaffo un buffetto, quasi una carezza… come a dire: tac, andiamo! Con tempi perfetti, con distanze perfette, con un calcio perfetto”.

Lazio

“La Lazio con questi numeri può pensare non solo di avere delle opportunità, ma di avere quasi dei doveri. Perché quando è una squadra del genere, allora ti ritrovi meritatamente al terzo posto. E come ha detto Simone Inzaghi dopo la partita: «Non si deve guardare indietro, si deve guardare avanti». La Lazio ha le qualità per fare un campionato guardando sempre avanti”.