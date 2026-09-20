INTERVISTE
Borghi: “Noslin è in gran forma, Gattuso ci ha messo tanto del suo”
Durante un intervento negli studi di SkySport, Stefano Borghi ha commentato la prestazione di Noslin e della Lazio di Gattuso contro il Venezia. Ecco le sue parole:
Leggi anche: Primavera, Eone: “Il gol contro la Juve? Ho sentito il pallone, ci ho messo la testa ed è andata bene
L’intervista di Borghi su Lazio Venezia
Borghi su Noslin
“Noslin sembra essere tornato quello di Verona, la chiave sta nel fatto che questo gruppo è attivo, forte, con mentalità. Lo si era visto anche l’anno scorso, perché la situazione era difficile con l’allenatore che è stato molto bravo e il gruppo che lo ha seguito sempre e in ogni secondo. Evidentemente questa è la grande eredità che ha avuto in mano Gattuso che poi ci ha messo tanto del suo”.
Su Gattuso
“Parlavo anche della qualità che può presentare questa squadra: sul resto non ci sono dubbi. Gattuso in una risposta passata sotto traccia ha detto ‘se vogliamo stupire e fare qualcosa di importante’, significa che che ce l’hanno in testa e se riescono a mettere anche qualità allora vediamo cosa può succedere”.
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