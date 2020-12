Tempo di lettura: < 1 minuto

BORUSSIA DORTMUND LUCIEN FAVRE – Al termine della gara tra Borussia Dortmund e Lazio è intervenuto nella consueta conferenza stampa, il tecnico della squadra tedesca Lucien Favre. Di seguito le sue parole.

Le parole di Favre

“Abbiamo avuto ottimi avversari in questo girone, non possiamo sempre vincere 3-0. Oggi abbiamo creato diverse occasioni per segnare. Il rigore? Da teatro! Sembrava di stare in piscina e nessuno dice niente. Ma noi siamo qualificati, loro ancora no”.

