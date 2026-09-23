CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio su Winsley Boteli del Sion: ecco chi è il giovane talento svizzero
Il calciomercato non si ferma e, in vista delle prossime sessioni operative, la Lazio si sta guardando attorno: l’ultima notizia riguarda il giovane attaccante del Sion, classe 2006 svizzero, Winsley Boteli.
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Calciomercato: Lazio interessata a Boteli del Sion, tutti gli aggiornamenti
Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato internazionale, Ekrem Konur, la Lazio, con Stoccarda e Atletico Madrid, starebbe seguendo con attenzione l’attaccante classe 2006 del Sion, Winsley Boteli. Sempre secondo quanto riferito dal giornalista, il club elvetico avrebbe già rifiutato offerte a due cifre in milioni per il giovane classe 2006.
Il ragazzo, nato a Ginevra e cresciuto nelle giovanili del Servette e del Borussia M’gladbach, è approdato al Sion un anno fa, nel 2025. Con il club svizzero, su 37 presenze complessive fino a questo momento, ha già messo a segno 10 gol. Vanta 5 presenze con la Nazionale U-21 e le prospettive di crescita sono assolutamente riconosciute.
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