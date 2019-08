BOURNEMOUTH LAZIO DOVE VEDERLA – Al via la seconda parte della preparazione estiva della Lazio. Dopo il ritiro ad Auronzo di Cadore, la squadra di Simone Inzaghi si trasferirà a Marienfeld, in Germania, per continuare ad allenarsi in vista dell’inizio della prossima stagione. Prima, però, i capitolini affronteranno in amichevole il Bournemouth al Vitality Stadium. Il match, il cui fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45, sarà visibile solo su Lazio Style Channel, canale 233. Lazionews.eu seguirà LIVE la cronaca della gara.