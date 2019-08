BOURNEMOUTH LAZIO FORMAZIONI – Tutto pronto per l’amichevole internazionale della Lazio in questa parte di preparazione estiva al prossimo campionato. Gli uomini di Inzaghi, prima della partenza per Marienfeld – dove domani, alle 16, affronteranno il Paderborn – avranno modo di testare il nuovo assetto contro gli inglesi del Bournemouth.

Amichevole pre-season 2019-2020 Venerdì 2 agosto 2019, ore 19:45 (ora locale) Vitality Stadium, Bournemouth

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOURNEMOUTH (4-4-2): Travers; Stacey, Daniels, Mepham, Simpson; Ibe, Suman, Lerma, Butcher; Fraser, Solanke. A disp.: Begovic, Ofoborh, Jordan, Dennis, Sherring, Dobre, Surridge, Zemura. All.: Edward Howe.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Wallace, Patric, Luiz Felipe, Cataldi, Jony, Andrè Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

LA CRONACA

46′ pt – Termina il primo tempo.

45′ pt – Un minuto di recupero.

40′ pt – Traversa di Ciro!

34′ pt – GOOOOOOOLLLLLL!!!!!! Ciro Immobile pareggia i conti, poi pero il gol gli viene annullato dal Var per un presunto fallo di mano di Parolo.

31′ pt – Gol dei padroni di casa con Solanke.

29′ pt – Ancora Badelj per Lazzari che poi calcia di prima intenzione, Traversa blocca in due tempi.

22′ pt – Biancocelesti ad un soffio dal vantaggio grazie ad una splendida palla di Badelj per Immobile.

20′ pt – Lerma porta in parità il punteggio, è 1-1.

14′ pt – GOOOOL! Ancora lui, il Tucu!!!! La sblocca Correa con la punta del piede destro: ennesima magia dell’argentino!

46’ pt | 🍒 2-1 🦅



⏸ Termina il primo tempo al Vitality Stadium: questo il gol di @tucu_correa che ci aveva portato in vantaggio#BournemouthLazio è in diretta esclusiva su 📺 #LSC pic.twitter.com/pzkaJrI2aP — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 2, 2019

9′ pt – Gol di Lulic annullato per fuorigioco;

8′ pt – La palla dei padroni di casa sfiora il palo con Ibe;

4′ pt – Primo tiro della gara, con il tentativo di Fraser neutralizzato da Strakosha;

1′ pt – PARTITI! INIZIA L’AMICHEVOLE!