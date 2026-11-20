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Bove spiega il retroscena con Cataldi: “Non gli rispondo ai messaggi perché mi dimentico”
L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina, Edoardo Bove ha risposto ad alcune curiosità dei fan sul proprio profilo Tiktok, affrontando con ironia le lamentele di Danilo Cataldi per i messaggi lasciati in sospeso.
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Le risposte di Bove alle domande su Cataldi, dei fan sul profilo Tiktok
Tra le tante domande ricevute dai follower, non poteva mancare quella legata a uno dei retroscena più simpatici degli ultimi tempi: “Perché non rispondi a Danilo?”. Il riferimento è alle frecciatine lanciate in passato proprio da Danilo Cataldi, che aveva scherzato sui tempi d’attesa biblici di Edoardo Bove quando si tratta di ricambiare un messaggio. La sua risposta:
“Non ho nulla contro Dani. È che a volte leggo il messaggio e mi dimentico di rispondere subito, quindi giustamente si lamenta lui. Devo migliorare, ma non ce l’ho con lui”.
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