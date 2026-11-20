L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina, Edoardo Bove ha risposto ad alcune curiosità dei fan sul proprio profilo Tiktok, affrontando con ironia le lamentele di Danilo Cataldi per i messaggi lasciati in sospeso.

Leggi anche: Rinaudo esalta la Lazio: “È prima con pieno merito”

Le risposte di Bove alle domande su Cataldi, dei fan sul profilo Tiktok

Tra le tante domande ricevute dai follower, non poteva mancare quella legata a uno dei retroscena più simpatici degli ultimi tempi: “Perché non rispondi a Danilo?”. Il riferimento è alle frecciatine lanciate in passato proprio da Danilo Cataldi, che aveva scherzato sui tempi d’attesa biblici di Edoardo Bove quando si tratta di ricambiare un messaggio. La sua risposta:

“Non ho nulla contro Dani. È che a volte leggo il messaggio e mi dimentico di rispondere subito, quindi giustamente si lamenta lui. Devo migliorare, ma non ce l’ho con lui”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP