Serie A e B in riunione: nuove riforme in vista

RIUNIONE SERIE A B RIFORME- Si sta svolgendo la riunione tra i club di Serie A e B, sul tavolo nuove riforme

Riunione tra Serie A e B

Al Foro Italico è in corakuna riunione tra Serie A e B sulle riforme. Lo riporta l'ANSA, il tema centrale e quello delle riforme, con il consiglio della Federcalcio in programma il prossimo 28 marzo a Roma in Via Allegri. Per le due componenti presenti, tra gli altri, i presidenti Lorenzo Casini e Mauro Balata, l’ad Luigi De Siervo, quello del Milan Paolo Scaroni, i due consiglieri federali Claudio Lotito e Giuseppe Marotta, e molti altri collegati in modalità video.