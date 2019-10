LAZIO WALLACE RISCATTO – Potrebbe non essere riscattato, Wallace. Il difensore brasiliano, che in estate ha lasciato la Lazio ed è arrivato in prestito al Braga, difficilmente resterà in Portogallo dopo la scadenza della cessione a titolo temporaneo, fissata al 30 giugno 2020. Come riportato dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, la clausola rescissoria richiesta dalla Lazio per il calciatore – 25 milioni di euro – sarebbe ritenuta eccessiva per il club lusitano.