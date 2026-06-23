Braglia: “Non è facile alla Lazio in questo momento, Gattuso ha bisogno della società”

L’ex portiere Simone Braglia ha rilasciato un’intervista, ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, per parlare di vari temi, partendo dall’ufficialità di Gennaro Gattuso alla Lazio. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Braglia sull’ufficialità di Gattuso

“Non è facile alla Lazio ora, per tutti i problemi e per una Roma che invece va bene. Non discuto il valore di Gattuso, ma c’è un ambiente e una società che ledono la serenità dello spogliatoio. Il valore della rosa non è quella che sperava di avere, ma Gattuso ha bisogno della società”.

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