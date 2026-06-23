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INTERVISTE

Braglia: “Non è facile alla Lazio in questo momento, Gattuso ha bisogno della società”

Published

33 minuti ago

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Gattuso

L’ex portiere Simone Braglia ha rilasciato un’intervista, ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, per parlare di vari temi, partendo dall’ufficialità di Gennaro Gattuso alla Lazio. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Pochesci: “Per Gattuso, la Lazio è la scelta peggiore”

L’intervista di Braglia sull’ufficialità di Gattuso

“Non è facile alla Lazio ora, per tutti i problemi e per una Roma che invece va bene. Non discuto il valore di Gattuso, ma c’è un ambiente e una società che ledono la serenità dello spogliatoio. Il valore della rosa non è quella che sperava di avere, ma Gattuso ha bisogno della società”.

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