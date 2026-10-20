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INTERVISTE

Braglia: “Metto la Lazio nella corsa scudetto”

Published

3 ore ago

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Braglia intervista Juventus Lazio 20 ottobre

Ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, Simone Braglia, parlando della Lazio di Gattuso, dopo la vittoria contro la Juventus in campionato.

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L’intervista di Braglia sulla Lazio dopo la gara con la Juventus

Braglia sul momento della Lazio

“Per me questo momento della Lazio è dovuto al momento di tutti. Il grande lavoro Gattuso lo ha fatto con tutti. Era uno spogliatoio distrutto, non è stato facile, anche per via delle vicissitudini societarie. Il fatto che ci sia riuscito a ricostruire lo spogliatoio è incredibile. E la metto la Lazio nella lotta Scudetto, visto lo stato d’animo del gruppo. Poi il campionato è ancora lungo, ma ora dobbiamo metterla. E ci sta che con una partita a settimana possa dare fastidio alle altre”.

Su quale richiesta farebbe a Lotito

“Un aumento di capitale”.

Su l’allenatore della Juventus

“Io sceglierei Conte, deve vincere subito la Juve, non può aspettare. In prospettiva Inzaghi, ma la Juve deve vincere subito e serve un allenatore di spessore”.

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