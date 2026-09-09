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INTERVISTE

Braglia: “La Lazio è una bella realtà, bisogna vedere quanto dura”

Published

4 ore ago

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Gattuso

L’ex portiere, Simone Braglia ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio ed ha espresso la sua opinione sulla Lazio di Gattuso dopo le tre vittorie in campionato. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 9 settembre 2026

L’intervista di Braglia sulla Lazio di Gattuso

“La Lazio è una bella realtà, bisogna vedere se dura. Sembra avere un bel gruppo, Gattuso ha costruito un’identità di spogliatoio che lascia ben sperare. Difficile arrivi tra le prime quattro, anche come rosa e qualità dei giocatori. E’ già tanto se arriva in EL”.

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5 Milan 7 3
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