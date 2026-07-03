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INTERVISTE

Braglia: “Lotito dovrebbe liberare una piazza importante come la Lazio”

Published

1 ora ago

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Braglia intervista Lazio Lotito

Secondo l’ex portiere Simone Braglia, intervenuto in un’intervista sulle frequenze di TMW Radio, il tempo di Claudio Lotito alla guida della Lazio è ormai scaduto, come reso evidente dalla manifestazione dei tifosi che ha sfilato tra le strade di Roma il 2 luglio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Braglia nell’intervista sul tempo restante a Lotito alla guida della Lazio

“Dovrebbe lasciare ormai. Credo non si possa fare il presidente a vita, perché i tempi cambiano, ci si deve adeguare. Credo debba liberare una piazza importante”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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