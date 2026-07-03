INTERVISTE
Braglia: “Lotito dovrebbe liberare una piazza importante come la Lazio”
Secondo l’ex portiere Simone Braglia, intervenuto in un’intervista sulle frequenze di TMW Radio, il tempo di Claudio Lotito alla guida della Lazio è ormai scaduto, come reso evidente dalla manifestazione dei tifosi che ha sfilato tra le strade di Roma il 2 luglio. Ecco le sue parole.
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Le parole di Braglia nell’intervista sul tempo restante a Lotito alla guida della Lazio
“Dovrebbe lasciare ormai. Credo non si possa fare il presidente a vita, perché i tempi cambiano, ci si deve adeguare. Credo debba liberare una piazza importante”.
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