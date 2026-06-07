Brandt svincolato, possibile colpo a zero della Lazio: ecco le ultime

Julian Brandt, centrocampista offensivo tedesco classe 1996, il 30 giugno 2026 vedrà scadere il suo contratto con il Borussia Dortmund, liberandosi così a zero: la Lazio resta alla finestra e valuta il colpo a zero, essendo ormai il giocatore svincolato. Ecco cosa sappiamo.

Calciomercato: Brandt a parametro zero alla Lazio? Ecco tutti gli aggiornamenti

Julian Brandt è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, per lui parla la sua carriera. Nativo di Brema, il centrocampista offensivo ha passato la sua carriera tra Bayer Leverkusen (2013-2019) e Borussia Dortmund (dal 2019). In carriera ha vinto una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania, sempre con il Borussia, oltre a un argento olimpico e a una Confederations Cup con la Germania, Nazionale con la quale vanta 48 presenze e 3 reti.

Dal 30 giugno 2026, però, il suo contratto con il club tedesco scadrà e non verrà rinnovato, aprendo così a scenari di mercato molto interessanti. Qualche giorno fa, Damiano “Er Faina”, noto influencer e tifoso laziale, aveva parlato del fatto che il centrocampista fosse stato proposto alla Lazio, e qualcosa di vero in tal senso c’è. L’ex Borussia vuole cambiare aria e anche paese, e i 30 anni sembrano l’età giusta per compiere questo cambio di vita.

La Lazio lo può prendere a zero, pagando così soltanto lo stipendio ed eventuali commissioni, evitandosi il costo del cartellino. Le garanzie di qualità ci sono tutte, l’esperienza anche e in uno spogliatoio che latita di campioni e di giocatori con personalità, il suo bagaglio personale potrebbe pesare e non poco. Anche la Roma sarebbe stata sulle tracce del calciatore, ma al momento la pista sembra si sia raffreddata.

Incognite e possibili ostacoli all’approdo di Brandt alla Lazio

Sicuramente l’ingaggio e altrettanto sicuramente la concorrenza di altri top club europei, come per esempio l’Atletico Madrid di Simeone. La Lazio, se davvero vuole tentare il colpo, dovrà agire d’anticipo e offrire garanzie “esclusive” all’ormai ex Borussia Dortmund. 30 anni non sono troppi, il calciatore è nel pieno della sua maturità calcistica e giocare in una città come Roma potrebbe ridargli stimoli e giuste ambizioni.

di Claudio Troilo

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