Brasile, Luiz Felipe tra i convocati per Tokyo 2020 (FOTO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

OLIMPIADI CONVOCAZIONI BRASILE – In ritardo di un anno, quest’estate si svolgeranno le Olimpiadi di Tokyo 2020. Tempo di convocazioni, quindi, nel calcio e non solo. Sui canali ufficiali della Nazionale brasiliana oggi è stato pubblicato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte al periodo di preparazione in vista della rassegna olimpica. Tra questi è possibile trovare un giocatore della Lazio. Si tratta di Luiz Felipe, che, dopo esser tornato a calcare il prato verde, incassa un’altra grande emozione.

Il tweet della Nazionale brasiliana