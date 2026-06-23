Lazio, per la porta può tornare di moda l’ex Bari Brenno

Tra l’addio di Provedel in direzione Inter ormai certo e la possibile uscita di scena anche di Mandas, la Lazio monitora attentamente il profilo del classe 1999 Brenno.

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Calciomercato, per la porta della Lazio c’è Brenno: tutti gli aggiornamenti

Porte girevoli tra i pali in casa Lazio. Presto i biancocelesti potrebbero veder rivoluzionato il reparto con le uscite di Provedel e Mandas e secondo quanto affermato da Il Messaggero, se dovesse uscire anche quest’ultimo potrebbe tornare di moda Brenno, già accostato ai biancocelesti in passato. Brenno, classe 99′ nell’ultima stagione ha militano al Fortaleza e il suo cartellino ha una valutazione pari a 2 milioni di euro. Ha già giocato in Italia tra le fila del Bari in Serie B.

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