BALOTELLI RECORD – Ripartirà domani la Serie A con la diciottesima giornata che aprirà il nuovo anno. In campo per prime Brescia e Lazio che si sfideranno nell’anticipo delle 12:30. In palio ci sono 3 punti importanti per entrambe le squadre. Le rondinelle vogliono uscire dalla zona retrocessione mentre la Lazio insegue il record delle nove vittorie consecutive in campionato di Sven Goran Eriksson.

Il record di Balotelli

Anche Mario Balotelli però è alla caccia di un curioso record. Se fosse suo il primo gol di domani, super Mario diventerebbe il primo giocatore della storia del calcio italiano ad aver aperto le marcature di due decenni consecutivi. Lo ha fatto già nel 2010 quando il 6 gennaio decise un Chievo-Inter con una sua rete, la prima del decennio appena conclusosi. Domani ha la possibilità di ripetersi, aprendo le marcature anche degli anni Venti e divenendo il primo calciatore ad aver compiuto questa impresa.