Brescia - Lazio Women 0-1: Hovmark regala un successo prezioso

BRESCIA LAZIO WOMEN TABELLINO - La Lazio Women si impone per 0-1 sul Brescia al Centro Sportivo Mario Rigamonti e prosegue la sua cavalcata in testa alla classifica. Le ragazze allenate da Gianluca Grassadonia hanno la meglio grazie al gol siglato ad inizio ripresa da Maria Hovmark, che regala altri tre punti preziosissimi in ottica promozione.

Serie B femminile, il tabellino di Brescia - Lazio Women 0-1

BRESCIA (4-4-2): Tasselli; Tunoaia, Nicolini, Zanoletti, Pedrini; Magri (64' Pasquali), Morreale, Brayda, Hjohlman; Stapelfeldt (75' Fracas), Zazzera (64' Ghisi). A disp.: Bettineschi, Boglioni, Larenza, Accornero, Celestini, Menassi. Allenatore: Nicolini.

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (60' Goldoni), Mancuso, Reyes, Gothberg; Adami (60' Castiello), Eriksen, Colombo (60' Varriale); Moraca (76' Palombi); Visentin, Gomes (46' Hovmark). A disp.: Fierro, Ferrandi, Giuliano, Proietti. Allenatore: Grassadonia.

Note

Marcatrici: 48' Hovmark (L)

Arbitro: Andrea Migliorini (sez. Verona)

Assistenti: Gerardo Graziano - Boris Popovic

Ammonite: 57' Pittaccio (L), 84' Zanoletti (B), 90'+2' Castiello (L)