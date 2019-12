Tempo di lettura: < 1 minuto

BRESCIA LAZIO – Il Brescia ha deciso di svolgere un mini-ritiro nella capitale in vista del match di campionato contro la Lazio. La sfida, in programma domenica 5 gennaio allo stadio Rigamonti, sarà un passaggio chiave per il proseguimento della stagione di entrambe le squadre. Le Rondinelle sono arrivate oggi a Roma e nel pomeriggio hanno svolto la prima seduta.

Il report della seduta

Sono 25 i giocatori convocati da mister Corini per il ritiro romano. Assenti Ndoj, Dessena e Donnarumma. Al gruppo è stato invece aggregato Zmrhal. Come si legge su bresciasport.net, oggi allenamento tecnico e tattico di un paio d’ore, domani è prevista una doppia seduta di lavoro.