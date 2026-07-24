CALCIOMERCATO LAZIO
Torna di moda il nome di Brescianini: asse caldo con Firenze
Asse caldo fra Roma e Firenze: oltre a Fabbian e Comuzzo, alla Lazio piace anche il profilo di Marco Brescianini della Fiorentina. Il centrocampista può essere considerato in uscita e per i biancocelesti rappresenta una buona occasione: le ultime.
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La Lazio pensa a Brescianini in prestito: le ultime
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio sarebbe tornata a farsi sotto per Marco Brescianini, dopo l’assalto, fallito, dello scorso inverno, quando il centrocampista si trasferì alla Fiorentina. Il profilo piace e i viola aprono al prestito. Deve però battere la concorrenza di Marco Fabbian, anche lui seguito con grande attenzione dai biancocelesti.
Il profilo di Marco Brescianini
Marco Brescianini è un centrocampista italiano classe 2000 già finito nel mirino dei biancocelesti lo scorso inverno. Mezz’ala di fisico e inserimento, in grado di trovare la porta, ha vestito la maglia del Frosinone e dell’Atalanta, prima di approdare alla Fiorentina a gennaio 2026. Attualmente si troverebbe ai margini dell’idea di gioco di Fabio Grosso, motivo per cui i viola potrebbero aprire a un prestito.
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