INTERVISTE
Briga ironizza su Lotito ai Mondiali: “Se fosse stato davvero invitato…”
Mattia Briga ha commentato su X la notizia della non partenza di Lotito per seguire la finale dei Mondiali 2026 con una nota ironica, nemmeno troppo velata.
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Il post su X di Mattia Briga in merito alla notizia della non partenza di Lotito per seguire la finale dei Mondiali 2026.
“Se fosse stato davvero invitato non si sarebbe perso per nulla al mondo l’occasione di visibilità. SE FOSSE STATO DAVVERO INVITATO”.
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