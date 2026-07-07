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INTERVISTE

Briga: “Ho scritto una canzone per la Lazio, il mio amore più grande”

Published

43 minuti ago

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Briga intervista canzone Lazio

Tutto l’amore di Mattia Briga, famoso cantante, per la sua Lazio è inciso all’interno di “Pioverà”, canzone che ha deciso di dedicare alla sua squadra del cuore di cui ha parlato in quest’intervista rilasciata in diretta su Radiosei.

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La canzone di Briga per la Lazio: ecco la sua intervista

“Da cantante non potevo non dedicare una canzone al mio amore più grande. Io e la Lazio ci conosciamo da quando sono molto piccolo. Nella mia discografia non poteva…non esserci una canzone dedicata alla Lazio. La verità è che mi ha ispirato questa bellissima manifestazione che è stata fatta. Ho pensato a come potevo dare il mio contributo, io ero invitato e volevo partecipare a mio modo. Sono stato ispirato da questa ondata d’amore di questi cuori che battevano all’unisono. La Lazio è stata vilipesa ultimamente e bisogna donarle amore”

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