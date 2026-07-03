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INTERVISTE

Briga: “Protesta? Ero felice: è stato come aver vinto lo scudetto”

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4 ore ago

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Briga intervista manifestazione tifosi Lazio

Mattia Briga, cantautore tifoso della Lazio, era presente ieri alla manifestazione organizzata dai tifosi biancocelesti in protesta contro la gestione del presidente Lotito: di seguito il suo commento alla giornata di ieri, espresso nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Radiosei.

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Le parole di Briga nell’intervista sulla manifestazione dei tifosi della Lazio del 2 luglio

“La Lazio è stata trattata male, ha bisogno di amore e quando vede quell’amore mi fa star bene. Ieri è stato come aver vinto lo scudetto, nulla c’ha toccato. Siamo lì e resistiamo per difendere il nostro amore vilipeso. Ne verranno altre di manifestazioni, sperando che i motivi siano diversi. Mi mancava una serata del genere, ero felice di vivermela. Chi ama la Lazio non può far altro che opporsi a questi tentativi di mistificazioni della realtà. Non può andare bene così, poi il calcio è fatto di tante cose. Prima di prendere decisioni definitive, magari devono passare 22 anni”. 

Sulla presenza di personaggi illustri

“La presenza di ieri del presidente della Regione è stata clamorosa. Si è anche un po’ tolto le vesti istituzionali e si è lanciato sul palco da tifoso. Il suo intervento è stato fondamentale, come quello del presidente della Banca del Fucino, di Bisignani. Ma in generale ho visto tanti bei volti rappresentativi della dignità e della nobiltà d’animo dei tifosi laziali”.

Sulla canzone presentata sul palco

“La canzone ‘Pioverà’ interpretata per la prima volta ieri sul palco? Ogni tanto ho provato a scrivere delle canzoni sulla Lazio, ma non era facile. Anche solo per il rispetto per i meravigliosi inni che già abbiamo. Volevo scrivere una canzone che mi venisse dal cuore ed è venuta da sola con mia figlia Allegra in studio. Con lei in braccio ho composto la struttura della canzone e poi l’ho registrata. Pioverà come il diluvio di Perugia, con quattro strofe. La prima parla del tifoso che torna dalla trasferta con mia madre che mi aspettava alla finestra e che poi pretendeva andassi a scuola. Le altre ricordano re Cecconi, Paparelli e Sandri. Loro sono la Lazio, i tifosi della Lazio”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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