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Briga verso Venezia per seguire la sua Lazio: il video
Il settore ospiti è andato immediatamente tutto esaurito al Penzo, così come era già accaduto a Bologna e Udine: tra i laziali a incoraggiare i biancocelesti ci sarà anche Mattia Briga, che ha postato un video social del suo viaggio verso Venezia.
Leggi anche: “Probabili formazioni Venezia Lazio: come si schiereranno i biancocelesti al Penzo“
Briga in viaggio verso Venezia per la Lazio
Anche a Venezia, la Lazio avrà il pieno supporto dei propri tifosi, nonostante la capienza ridotta dell’impianto e le misure di sicurezza che consentono l’accesso soltanto al 50% del settore riservato ai sostenitori della squadra in trasferta.
Tra i supporters partiti per il Veneto c’è anche il cantante Mattia Briga che – come si vede nel video postato sul suo Instagram – ha lanciato un messaggio a tutti i tifosi:
“Ciao ragazzi, forza Lazio!”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
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|4
|6
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|4
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|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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