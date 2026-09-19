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Briga verso Venezia per seguire la sua Lazio: il video

Published

2 ore ago

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Mattia Briga con una fan

Il settore ospiti è andato immediatamente tutto esaurito al Penzo, così come era già accaduto a Bologna e Udine: tra i laziali a incoraggiare i biancocelesti ci sarà anche Mattia Briga, che ha postato un video social del suo viaggio verso Venezia.

Leggi anche: “Probabili formazioni Venezia Lazio: come si schiereranno i biancocelesti al Penzo

Briga in viaggio verso Venezia per la Lazio

Anche a Venezia, la Lazio avrà il pieno supporto dei propri tifosi, nonostante la capienza ridotta dell’impianto e le misure di sicurezza che consentono l’accesso soltanto al 50% del settore riservato ai sostenitori della squadra in trasferta.

Tra i supporters partiti per il Veneto c’è anche il cantante Mattia Briga che – come si vede nel video postato sul suo Instagram – ha lanciato un messaggio a tutti i tifosi:

“Ciao ragazzi, forza Lazio!”

 

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