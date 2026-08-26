Brocchi: “Frattesi acquisto top per la Lazio, è un giocatore forte”

Christian Brocchi ha parlato dell’arrivo di Davide Frattesi alla Lazio durante un’intervista ai microfoni di Radio Tv Serie A. Ecco le sue parole sul calciatore:

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L’intervista di Brocchi su Frattesi

“Ho avuto la fortuna di allenare Frattesi, ci sentiamo sempre, parliamo spesso della sua crescita. Lui è un giocatore forte, ha consapevolezza, secondo me aveva bisogno di andare via dall’Inter, forse anche un po’ in ritardo rispetto a quanto di grande ha fatto, soprattutto due stagioni fa. Per la Lazio, dal punto di vista tecnico e caratteriale, è un acquisto top”.

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