INTERVISTE
Brocchi: “Frattesi acquisto top per la Lazio, è un giocatore forte”
Christian Brocchi ha parlato dell’arrivo di Davide Frattesi alla Lazio durante un’intervista ai microfoni di Radio Tv Serie A. Ecco le sue parole sul calciatore:
Leggi anche: Pizzi: “Frattesi e Pinamonti, le scelte migliori per la Lazio”
L’intervista di Brocchi su Frattesi
“Ho avuto la fortuna di allenare Frattesi, ci sentiamo sempre, parliamo spesso della sua crescita. Lui è un giocatore forte, ha consapevolezza, secondo me aveva bisogno di andare via dall’Inter, forse anche un po’ in ritardo rispetto a quanto di grande ha fatto, soprattutto due stagioni fa. Per la Lazio, dal punto di vista tecnico e caratteriale, è un acquisto top”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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