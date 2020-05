Tempo di lettura: < 1 minuto

BROCCHI LAZIO INTERVISTA – Ai microfoni della radio ufficiale della Lazio, Cristian Brocchi ha parlato del suo passato in biancoceleste. L’ex mediano delle aquile ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera a Roma come la vittoria della Coppa Italia del 2009. Queste le sue dichiarazioni.

La Coppa Italia del 2009

“La Coppa Italia del 2009 è stata una grande emozione, ho cercato di mettere al servizio della squadra la mia esperienza in campo e fuori ed essere una guida. Ho avuto in questo dei grandi maestri, essendo cresciuto in una società come il Milan.”

La Lazio di oggi

“Per diventare grandi bisogna che tutti i ruoli siano uniti, creare questa compattezza è fondamentale. Le basi di quello che sta ottenendo ora la Lazio partono da lontano. Ho fatto questo perché ci credevo, ho sempre messo il gruppo davanti a me e sono felice. In quel momento, la Lazio aveva proprio bisogno di questo, che va oltre il risultato in campo. Società, struttura e giocatori, è questa la piramide giusta. I biancocelesti ora stanno raccogliendo i frutti di un percorso che nasce da lontano. La Lazio attuale è imparagonabile a quella che ho vissuto io, adesso ci sono calciatori di primo livello e fa bene ad avere ambizioni importanti”.

