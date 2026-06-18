Per l’attacco si guarda in Premier, piace un ex Chelsea

Fra le priorità per il prossimo calciomercato della Lazio c’è la ricerca di un attaccante che possa raggiungere la doppia cifra: come rivelato da Markaj News, Fabiani sarebbe interessato ad Armando Broja del Burnley, con un passato da comprimario nel Chelsea.

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Armando Broja può essere un nome caldo nel prossimo calciomercato per la Lazio: è in uscita dal Burnley.

AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO – Il futuro di Armando Broja sarà lontano dal Burnley e dall’Inghilterra. Diverse squadre di Serie A alla finestra: oltre all’interesse della Lazio, va registrato anche quello di Udinese e Parma. Inoltre, secondo quanto riportato oggi da Tuttomercatoweb, anche il Cagliari sarebbe sulle tracce dell’attaccante del Burnley.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO – Secondo l’edizione romana de La Repubblica, quello di Armando Broja, attaccante del Burnley retrocesso in Championship, resta il nome più caldo per il reparto avanzato dei biancocelesti. Il 24enne albanese non vuole restare e spinge per lasciare il club. La valutazione che ne fa la società d’Oltremanica è di circa 12 milioni di euro e l’affare è possibile anche in prestito, strada più percorribile per la Lazio, fissando comunque un riscatto vicino alla dozzina di milioni necessaria per sbloccarne la partenza.

Già entrato nei radar della Lazio ai tempi di Tare, Armando Broja può tornare di moda nel prossimo calciomercato estivo. Secondo quando rivelato da Markaj News, il centravanti albanese, attualmente nelle file del Burnley, vorrebbe lasciare il club inglese, retrocesso quest’anno in Championship e la Lazio sarebbe tra le società interessate. L’investimento si dovrebbe attestare sui 12-13 milioni di euro, ma prima il club capitolino dovrebbe vendere almeno uno fra Dia o Noslin.

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