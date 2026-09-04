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CALCIOMERCATO LAZIO

Lazio, spunta Brozovic per il centrocampo: idea a parametro zero

Published

3 ore ago

on

Fabiani

La Lazio continua a riflettere sulla possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati, ci sono ancora alcuni slot disponibili in lista e non si esclude l’arrivo di un nuovo rinforzo: oltre Alaba per la difesa, spunta Marcelo Brozovic tra i nomi a centrocampo.

Leggi anche: Marchegiani: “La Lazio ha reagito al periodo negativo, Frattesi gran colpo”

Brozovic, idea per il centrocampo della Lazio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i nomi valutati fra gli svincolati ci sarebbe anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, 33 anni, è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Nassr. Il croato rappresenterebbe un profilo di grande esperienza internazionale e con una lunga conoscenza del calcio italiano maturata soprattutto durante gli anni all’Inter. Un giocatore che potrebbe portare ulteriore qualità in uno dei reparti migliori della Lazio.

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