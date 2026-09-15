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Tegola Galassi, niente convocazione con l’Argentina U19: salta i Giochi Sudamericani
Bruno Galassi era stato scelto dal CT Diego Placente per rappresentare l’Argentina U19 ai prossimi Giochi Sudamericani, peccato che proprio poche ore fa il centrocampista della Lazio abbia dovuto cedere ad un compagno il proprio posto in lista a causa di un infortunio.
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Bruno Galassi saluta la nazionale: l’infortunio lo blocca a Formello
Attraverso un comunicato ufficiale, la federazione argentina ha annunciato che Galassi non farà parte dell’U19 dell’Albiceleste a casa di un infortunio. Cambio in extremis, dunque, per la nazionale sudamericana che al posto dell’ex Real Madrid Javier Pascual del Lanus. Poteva essere un’occasione per Galassi e invece dovrà sostenere i propri compagni da casa. Vetrina rimandata, dunque, per il regista che nel frattempo attende ancora di fare il proprio debutto ufficiale con la maglia della Lazio.
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