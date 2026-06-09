Giordano: “Lotito comprati la Reggina e liberaci! Basta, non ne possiamo più”

Bruno Giordano, ex fantasista e leggenda della Lazio, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale ha parlato della gestione del club da parte di Lotito e delle voci che vogliono il patron biancoceleste in procinto di comprare la Reggina: ecco le sue parole.

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Le parole di Bruno Giordano nell’intervista sulla Lazio

“Speriamo che sia la volta buona che Lotito possa andare solo sulla Reggina e lasciarci. Ora lui pensa più alla Reggina che alla Lazio, speriamo che possa andare via. Ogni volta ce n’è una diversa e sempre in negativo. Credo che Lotito abbia fatto la sua ora, andasse via. Prima stava in Molise, ora la Calabria: si sta facendo la campagna elettorale con la Lazio che gli permette di andare su altri canali. A noi non interessa nulla di tutto questo, solo di calcio. Lui quando se ne preoccupa? Quando pensa al popolo della Lazio? Io non ce la faccio più.

Lui sta facendo il politico attraverso il calcio, qui il problema è anche la politica che lo permette. I più bastonati poi alla fine siamo sempre noi. A lui non interessa niente, si fa solo gli affari suoi. Che se li facesse lasciandoci in pace: liberaci! Perché ancora tiene la Lazio? A noi non interessa il Flaminio, ma solo che Lotito se ne vada. Lui resta solo per una sua convenienza. Io non ho mai visto uno che sta qui, ci rimette dei soldi ed è pure contestato. Se non molli è perché hai altri interessi. E poi noi di dilettanti ne abbiamo già a bizzeffe in società”.

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