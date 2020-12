Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI BRUNO – La sfida tra Lazio e Napoli è sempre ricca di emozioni e avvincente da seguire. Soprattutto per chi, come Giordano Bruno, la vive da doppio ex. Proprio Bruno si è raccontato nell’inserto del Corriere dello Sport de “Il Cuoio”.

Il racconto di Giordano Bruno

“Lazio–Napoli è la mia vita calcistica. Passione e fede mi portano dalla parte della Lazio, che è la mia casa. Sotto l’aspetto professionale, l’azzurro mi ha ripagato di quello che, purtroppo, la Lazio non mi ha potuto dare negli anni. Quando facevo il raccattapalle in un Lazio–Bologna con la neve, vincevamo e cercavo di perdere tempo facendo finta di non vedere il pallone finito nella neve. La domenica andavo in curva con Manfredonia, Di Chiara e Agostinelli. E’ stata una fatalità diventare centravanti. Andato via Chinaglia, Maestrelli mi diede la numero 9. Ho cominciato a segnare ma sempre mantenendo le mie caratteristiche. Se fossi stato nella Lazio attuale, avrei potuto fare meglio e qualche gol in più l’avrei fatto”.

