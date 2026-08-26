Il figlio di Pedro a Formello, buon sangue non mente

Bryan, figlio dell’ex calciatore della Lazio Pedro e di Carolina Martin, è stato invitato dall’Under 14 biancoceleste per una settimana di allenamenti e ha confermato fin da subito che il dna è lo stesso del campione spagnolo.

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Il figlio di Pedro ha mostrato lo stesso talento del padre con l’Under 14 della Lazio, le parole di Carolina Martin, la mamma del classe 2013.

“Bryan ha avuto un’opportunità a cui non riusciamo a credere: la Lazio, squadra dove giocava suo padre, lo ha invitato per una settimana di allenamenti, per conoscere le strutture, come si allena il settore giovanile e com’è essere un giocatore della Lazio. Come madre mi sento estremamente orgogliosa e molto fortunata di averlo potuto vedere all’opera con i suoi nuovi amici in Italia.

Non potrei essere più orgogliosa di lui. Del suo impegno, della sua disciplina e di quella mentalità che ha, di voler sempre dare il meglio. Ma, soprattutto, di vederlo divertirsi. Perché per me, questa è la cosa più importante: che trovi ciò che lo appassiona, che si sforzi di raggiungerlo e che si diverta mentre costruisce la propria strada. E vivere questa esperienza in un club che fa parte della storia del calcio della sua famiglia ha reso questi giorni ancora più speciali. Grazie, Lazio, per aver aperto le porte e per avergli permesso di vivere un’esperienza che sicuramente non dimenticherà”.

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