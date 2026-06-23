Bucchioni: “Il Napoli ha l’accordo con Gila, inserendo Lucca si chiude l’affare”

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, parlando del mercato del Napoli in vista della prossima stagione, ha fornito ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la trattativa con la Lazio per Gila e il possibile scambio con Lucca.

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L’editoriale di Bucchioni su Gila al Napoli e Lucca alla Lazio

Enzo Bucchioni, giornalista di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli e sugli intrecci in corso con la Lazio. Ecco le sue parole: “Sempre il Napoli – ha scritto Bucchioni – ha l’accordo da tempo con Mario Gila. La Lazio vuole trenta milioni, cifra eccessiva, ma si sta lavorando con l’inserimento di Lucca che ha chiesto tempo per valutare. Settimana decisiva”.

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