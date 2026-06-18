Bucchioni: “Non escludo che Gattuso lasci. Lotito? Spero faccia un passo indietro”

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com e, tra i vari temi toccati, ha parlato anche della delicata situazione in casa Lazio con i dubbi su Gattuso e le tensioni continue con Lotito.

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Le parole di Bucchioni nell’intervista sulla Lazio

Bucchioni su Lotito e la Reggina

“Lotito vuole la Reggina? Sono operazioni politiche, che poi appena sarà eletto la rivenderà, anche perché ci sono normative ben precise, entro il 2028 nessuno può avere le doppie proprietà. Il calcio purtroppo non c’entra nulla. E’ una situazione difficile sanabile. Non vedo una via d’uscita, è un braccio di ferro tra tifosi e Lotito. Spero che faccia un passo indietro. Serve un presidente gradito che possa riaprire il dialogo. Vedo uno scontro che farà morti e feriti, e ci rimetterà la Lazio”.

Bucchioni su Gattuso

“Non escludo anche io che Gattuso lasci prima di essere ufficializzato. Lo ha fatto a Firenze, quando capì che non c’erano le condizioni per poter lavorare. E’ il suo carattere. E’ uno schietto, che prende posizioni anche drastiche. Aspettiamo”.

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