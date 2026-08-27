INTERVISTE
Bucchioni: “La Lazio deve vivere alla giornata, ecco dove può arrivare”
Il giornalista Antonio Bucchioni ai microfoni di TMW si è espresso sul mercato della Lazio dopo gli arrivi di Frattesi e di Pinamonti.
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Il giudizio di Bucchioni sul mercato della Lazio.
“Una settimana fa si parlava di pericolo retrocessione, mentre in pochi giorni è cambiato parecchio. Questa però rimane una squadra che deve semplicemente vivere alla giornata. Se non si risolve la conflittualità ambientale tutti faranno fatica ad esprimersi ad un livello più alto. La vedrei sul decimo posto”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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