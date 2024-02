Bucciantini: "Dopo i cambi la Lazio non migliora"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA BUCCIANTINI- La Lazio crolla contro il Bologna all'Olimpico per 1-2. Negli studi di Sky Sport, il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini ha voluto analizzare il match degli uomini di Sarri.

Le parole di Bucciantini

"Lazio ha avuto il predominio nel primo tempo grazie a un grande stato di forma dei suoi attaccanti. La partita cambia sulla parata di Skorupski su Isaksen nella prima frazione. Il gol del pari viene da un incidente che ha guastato il risultato. Prima dell'episodio ho visto una bella Lazio. Il Bologna ha giocato da quarta in classifica, da squadra che vuole andare in Champions. La Lazio con i cambi non migliora e non si conserva. Questo è un problema, cala con le sostituzioni. Il Bologna oggi è migliorato".