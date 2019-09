BUDONI LAZIO – Archiviata la sconfitta di Ferrara contro la Spal, la Lazio scenderà in campo questa sera contro il Cluj nella prima giornata dei gironi di Europa League. L’ex biancoceleste Budoni ha analizzato così il momento degli uomini di Inzaghi. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni della radio ufficiale dei capitolini.

Europa League

“La prima partita nasconde sempre tante insidie. Onorare l’Europa League significa dare ancora più lustro a questa società, per questo Inzaghi ha responsabilizzato i suoi ragazzi. Soprattutto quelli che di solito non sono titolari e oggi scenderanno in campo dal 1° minuto. Le motivazioni sono la prima fonte a cui devono attingere i giocatori per migliorarsi, il mister dovrà far leva su questo e perciò nelle sue dichiarazioni è stato duro con il gruppo dopo la sconfitta di Ferrara. Ormai la Lazio non ha più tanti alibi. Giocatori del valore di Milinkovic e Correa devono sempre dare il massimo, non possono entrare come hanno fatto a Ferrara. Queste disattenzioni vanno eliminate, i punti persi pesano tanto”.

Cluj-Lazio

“Il Cluj è una squadra che vorrà vincere anche per avere dei benefici economici, vogliono andare avanti in Europa League. Loro sono combattivi, arcigni, in casa non mollano mai niente. La Lazio dovrà fare una bella partita, ha le qualità per uscire dalla Romania con un risultato positivo”.

Lazzari

“Lazzari potrebbe essere avvantaggiato dal fatto che in campo internazionale spesso la tattica va a farsi benedire, a vantaggio dello spettacolo. Penso che Inzaghi cercherà di sfruttarlo al massimo.”

Vavro

Quando si comincia una nuova avventura non è mai semplice fare bene da subito, Berisha ne è l’esempio vivente. Lo slovacco ha bisogno di tante possibilità, ci vorrà pazienza. Lui deve capire che il calcio italiano non è come quello degli altri paesi, ogni piccolo errore viene punito”.

Jony

“Jony probabilmente non ha la caratura tattica di Lulic ma potrebbe tornare utile a questa squadra. È bravo nell’1 contro 1, ha qualità e velocità. Il presupposto di Inzaghi è sempre quello di creare concorrenza e alzare così la qualità del gruppo, in questo modo potrà scegliere sempre la miglior squadra possibile”.