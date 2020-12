Tempo di lettura: < 1 minuto

BUDONI LAZIO – Ieri sera la Lazio si è resa protagonista di una grandissima partita in quel di Dortmund. I biancocelesti, dopo essere passati in svantaggio, hanno riacciuffato la gara con un calcio di rigore griffato Ciro Immobile. Il bomber delle aquile continua a macinare record e prestazioni sontuose che aiutano, e non poco, ad accendere la miccia che serve alla squadra per raggiungere risultati eccellenti. La Lazio si assesta a 9 punti, ma tutto si deciderà nell’ultimo match di martedì contro il Brugge. Di questo ha parlato Budoni ai microfoni della radio tematica bianc’azzurra. Le sue parole.

Il cammino

“Il rammarico resta dopo la partita di ieri con il Dortmund, il primo posto era alla portata dei biancocelesti, ma le difficoltà riscontrate a causa del Covid-19, non hanno impedito comunque a Inzaghi e ai suoi di fare un ottimo cammino in Champions. Bruges? Sarà un match diverso dall’andata, i belgi verranno qui senza nulla da perdere, conterà capire il loro approccio se spregiudicato o meno alla gara “.

Dualismo Reina-Strakosha

“Lo spagnolo ha dimostrato di dare maggior sicurezza al reparto e alla squadra, con il Dortmund ha compiuto interventi da fuoriclasse. Strakosha resta un ottimo portiere, che gode della stima di Inzaghi e avrà le sue chances, ma al momento fore Reina resta avanti nel ruolo di primo portiere “.

