BUDONI LAZIO – Riccardo Budoni ha difeso la porta della Lazio nelle stagioni 1978-1980, collezionando 4 presenze in prima squadra e tanti successi in Primavera. Intervenuto alla radio ufficiale del club, ha parlato della sfida di sabato in cui i biancocelesti ospiteranno l’Atalanta di Gasperini.

Lazio Atalanta

“La Lazio presto si sbloccherà segnando di più. Inzaghi e l’Atalanta creano molto, giocano con le difese alte, quindi mi aspetto una gara spettacolare con tanti fraseggi e dribbling, con pochi tiri da fuori. Potremmo vedere tanti duelli individuali, sono due squadre con tanta fantasia. Sarà fondamentale essere concreti ed evitare di lasciare spazi, visto che l’Atalanta si esalta proprio in questo modo”.

Gli impegni europei

“Entrambe si affronteranno alla vigilia di due gare europee importanti, Gasperini affrontò la finale di Coppa Italia come se fosse una di campionato, dando tutto in una gara secca e pagandolo alla lunga. Ora però l’Atalanta è migliorata, quindi penserà a partita per partita”.