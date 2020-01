Tempo di lettura: < 1 minuto

BUFFON LAZIO JUVENTUS – Juventus, Inter e Lazio (con una partita in meno), si distaccano di pochi punti. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 Gigi Buffon, che oggi festeggia 42 anni, ha detto la sua sul momento del campionato.

Le parole di Buffon

“Sarà un campionato duro fino alla fine: La Lazio sta facendo qualcosa di eccezionale, non ha partite infrasettimanali e questo inciderà tanto da qui alla fine. L’Inter non mi sorprende, conosco bene Conte e anche loro saranno lì fino alla fine. Il destino è nelle nostre mani, quando sei più forte è così: su questa consapevolezza non ci dobbiamo abbandonare”.

