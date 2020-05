Tempo di lettura: < 1 minuto

BUNDESLIGA BAYERN UNION BERLINO – Ieri pomeriggio è ripartita la Bundesliga. Quest’oggi è sceso in campo il Bayern Monaco che ha sconfitto per 2-0 l’Union Berlino. A siglare le reti del match sono stati Pavard e Lewandowski. Quest’ultimo reduce da un infortunio alla tibia, ne ha approfittato per avvicinarsi nella classifica della Scarpa d’oro a Ciro Immobile. L’attaccante campano infatti si trova a 54 punti, il polacco invece a 52.

