BUNDESLIGA DORTMUND BAYERN – Torna in campo la Bundesliga per la seconda giornata dopo lo stop per il Coronavirus. Ecco i risultati.

Friburgo 0 – 1 Werder Brema (19′ Bittencourt (B))

Monchengladbach 1 – 3 Leverkusen (7′, 58′ rig. Havertz, 81′ Bender (L), 52′ Thuram (M))

Paderborn 1 – 1 Hoffenheim (4′ Skov (H), 9′ Srbeny (P))

Wolfsburg 0 – 2 Dortmund (32′ Guerreiro, 78′ Hakimi)

Bayern Monaco 5 – 2 Eintracht Francoforte (17′ Goretzka, 41′ Muller, 46′ Lewandowski, 52′, 55′ Hinteregger, 61′ Davies, 74′ Hinteregger (aut.)

